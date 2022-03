Negra Li exalta escolha de rappers brasileiros para fechar o Lollapalooza

"O rap salvou a minha vida e não podemos deixar de falar de quantas vidas ele salva na periferia. Por isso, meu sonho é que os organizadores dos festivais tenham mais essa noção da presença do gênero", declarou ela, que escolheu um look confortável e ousado para assistir ao show da cantora norte americana Kehlani.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prestes a lançar um novo single no início de abril, Negra Li, 42, tirou uma folga dos estúdios para prestigiar o último dia do Lollapalooza 2022. O encerramento do festival será um super show do Planet Hemp, Emicida e outros convidados.

