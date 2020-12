Nego do Borel tem Natal triste após término com Duda Reis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Nego do Borel, 28, parece não ter se divertido muito em sua celebração de Natal. Isso ficou bem evidente em suas redes sociais. Após publicar imagens, escreveu na legenda que não estava se sentindo bem. Ele e Duda Reis, 18, terminaram o namoro.

"Meu Natal não está sendo um dos melhores, nosso momento ao todo não está nada bom, mas mesmo assim, quero hoje nesta data não só reclamar, mas sim agradecer a Jesus por tudo que tem feito em minha vida. Ele é o amor o caminho a verdade e a vida. Obrigado, família e seguidores. Desejo um ótimo final Natal a todos vocês", escreveu.

Mas parece que Duda segue na mesma toada e não viu motivos para festa e alegria. Em seu Instagram, pediu forças. "Feliz Natal! Que Deus nos abençoe e nos dê forças. Foi um ano muito difícil, mas creio que Jesus nunca saiu do controle e nunca abandonou o barco. Fiquem com Deus e se lembrem do verdadeiro significado dessa data", recomendou.

Borel e Duda Reis usaram as redes sociais nesta quarta-feira (23) para anunciar o término do relacionamento. Entre idas e vindas, os dois estavam juntos há quase três anos, e dessa vez decidiram colocar um ponto final definitivo na história de amor.

Ambos afirmaram que a decisão foi de comum acordo, de forma amigável e se mágoas. "A vida é mesmo uma caixinha de surpresas, com caminhos que às vezes não conseguimos entender. Mas a certeza que trago hoje comigo, é de que nosso amor foi real! E nossa história será para mim uma memória que nunca desaparecerá", escreveu Borel, através do comunicado.

Segundo o funkeiro, a ex-namorada "faz parte de um amor que foi eterno enquanto durou, e que hoje a relação se transformou em uma grande amizade", que ele quer que dure para sempre. Borel também desejou "toda sorte do mundo" para Reis, e afirmou que a modelo poderá sempre contar com ele.