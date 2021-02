Nego Di solta o verbo e acusa Globo de manipulaçãono BBB 21

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Nego Di, eliminado com 98,76% dos votos no terceiro paredão do Big Brother Brasil no dia 17 de fevereiro, publicou uma sequência de vídeos criticando a TV Globo em sua conta do Instagram neste domingo (28).

Depois de assistir a participação de Lucas Penteado no Altas Horas deste sábado (27), ele disse que estava incomodado com as falas do ex-brother e fez desabafos em relação ao suposto tratamento desproporcional que o programa deu a quem saiu da casa.

"Quero entender qual é a da Globo", disse, questionando se as carreiras de Karol Conká e Lucas Penteado seriam mais importantes do que a sua e dizendo que o discurso de acolhimento da emissora usado para os dois participantes do camarote não foi aplicado a ele.

Procurada, a Globo não se manifestou até a publicação deste texto.

"Eu estou cansado de evitar falar da Globo, de passar pano. Azar que tem contrato", afirmou Nego Di antes de fazer uma série de acusações à produção do programa, como a de manipular as edições, as câmeras do pay-per-view e de não atender a um pedido médico.

"Precisei de remédio, estava com a unha encravada e fiquei três dias batendo na porta do confessionário", contou. "As pessoas trocavam de microfone quatro vezes em um dia, eram chamadas no confessionário, voltavam e pareciam que tinham sido benzidas. Voltavam mais equilibradas", ironizou.

"As piadas que eu contei não apareceram, os conselhos que eu dei antes de virar as costas para o Lucas não apareceram. Quem viu o pay-per-view sabe, do nada troca de câmera, corta. Fora a edição que vai pra Globo", desabafou. "Chega uma hora que tu é vilão e não é válido para eles fazer tu te redimir porque perde a graça. Os caras fizeram uma palhaçada da nossa vida".

Enquanto falava de Lucas, o humorista sugeriu que o ator havia sido expulso da casa. "Eles falam que ele pediu para sair, mas ele foi expulso", disse, completando que, após a saída do brother, ele foi chamado ao confessionário e ouviu da produção que Penteado era um monstro quando bebia. "Quando uma pessoa te fala isso, te leva a crer que 'mano, estou agindo certo'".

Ele também destacou as informações que Karol Conká supostamente tinha sobre o jogo e criticou o tempo que ela teve entre a eliminação e a entrevista de praxe com Tiago Leifert no palco do programa. "Como ela sabia que seria rejeitada, que ia bater o recorde [no paredão]?", perguntou. "Quando eu saí não teve intervalo, era 'conta até dez e vai'".

O brother prometeu lançar um especial contando mais bastidores do programa. "Vou rasgar o verbo daqui para frente".