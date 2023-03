Navio de Roberto Carlos espera quatro horas por vaga no porto de Santos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O navio do Rei Roberto Carlos, 81, demorou mais do que o previsto para chegar ao ponto de desembarque dos passageiros no porto de Santos. Todos os anos, isso ocorre por volta das 8h, mas nesta segunda (6) os fãs que acompanharam a 17ª edição do projeto Emoções em Alto Mar tiveram de esperar mais quatro horas até atracar.

De acordo com uma fonte de dentro da embarcação ouvida pela Folha de S.Paulo, o navio só conseguiu chegar às 12h. A informação passada aos passageiros foi que um navio da Marinha para atendimento à tragédia do litoral norte estava ocupando o local no porto. Com isso, houve maior tráfego na região.

Mas nada que tenha desanimado o público. Na última sexta-feira (3), o Rei revelou estar apaixonado em seu retorno ao projeto após três anos de hiato.

"Tô [namorando], mas não vou dizer quem é", disse ao ser questionado sobre o amor, sua principal fonte de inspiração. A plateia majoritariamente feminina rebateu de imediato. "Fala, fala", exigiu em coro, mas o rei fez mais mistério. "Tudo tem seu tempo."

O cantor, que já subiu ao altar três vezes, não descarta um quarto casamento. "Depende do amor. Não sou contra casar de novo, depende da pessoa que eu encontre. Casamento é algo saudável, depende do casal."

O projeto Emoções em Alto Mar entrou em sua 17ª edição, mas ainda não se sabe se chegará à 18ª. "Não sei se vou fazer outro navio", disse ele, que admitiu estar mais cuidadoso ao falar em futuro após perdas recentes.