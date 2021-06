Nathalie Emmanuel, de Velozes e Furiosos, diz que não sabe dirigir

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nathalie Emmanuel, 32, estrela do filme "Velozes e Furiosos" revelou em uma entrevista recente que não tem licença para dirigir carros. Na franquia de filmes centrada em corridas de automóveis, a atriz interpreta a personagem Ramsey, que também não tem carteira de habilitação.

A revelação de Nathalie foi feita em entrevista à revista Essence. Já sua personagem assume que também não tem a licença durante o filme, que estreou o nono episódio da franquia nesta semana.

A atriz ainda falou na entrevista sobre a importância de ser um exemplo para garotas negras. "É sempre muito emocionante quando alguém vem até mim e diz 'minha filha odiava o próprio cabelo, ela odiava a própria pele, ela odiava essas coisas sobre si mesma, e ela viu você e, agora, ela se ama'", disse Emmanuel.

Isso reflete a consciência que a atriz tem de seu papel no cinema, que serve de espelho para outras garotas negras. "Literalmente, me dá vontade de chorar porque eu era aquela garotinha, então o fato de poder ser isso para outra pessoa é adorável", diz contendo as lágrimas.

Nathalie também criticou a maneira como os negros são tratados nas produções cinematográficas da Inglaterra. "A indústria britânica nem sempre nos abraçou. Tantas pessoas negras, como eu mesma, foram para a os EUA porque não haviam oportunidades aqui [na Inglaterra] para nós. O que aconteceu é que muitos talentos foram perdidos para os Estados Unidos", diz a atriz sobre a lacuna de oportunidades no país europeu.

FILHO DE VIN DIESEL APARECE NO FILME

Vincent Sinclair, 10, filho do ator Vin Diesel, 53, aparece no filme "Velozes e Furiosos 9", onde interpreta o personagem de seu pai, Dominic Toretto, quando era mais novo. Segundo o site TMZ, as cenas foram gravadas em 2019, quando Sinclair tinha 9 anos.

O ator mirim irá substituir Alex McGee, que fez a versão infantil de Dom no filme "Velozes e Furiosos 7" (2015). Além disso, o salário de Sinclair chamou atenção: ele recebeu uma taxa diária de US$ 1.005, o que equivale a cerca de R$ 5.560 na cotação atual.

"Velozes e Furiosos 9" marca a estreia de Sinclair na atuação. Além disso, o longa traz Vin Diesel Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Tyrese Gibson e Nathalie Emmanuel de volta no elenco, e conta com Michael Rooker e John Cena como novos nomes do filme.

Sob direção de Justin Lin, o lutador John Cena, 43, ganha destaque na sequência, onde interpreta o irmão perdido de Dom. A franquia de filmes tem previsão para se encerrar em "Velozes e Furiosos 11", que irá encerrar a história iniciada em "Velozes e Furiosos 10".