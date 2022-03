Natália do BBB 22 recebe convite para fazer parte da 'família Beija-Flor'

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) O entusiasmo de Natália durante ação da escola de samba Beija-Flor nesta segunda (28) já trouxe resultados.

A assessoria da sister confirmou à reportagem que a participante do Big Brother Brasil (Globo) recebeu um convite para, quando o reality terminar, fazer uma visita para conhecer a escola e, assim, integrar a família Beija-Flor.

A presença de Neguinho da Beija-Flor e a bateria da agremiação surpreendeu positivamente os participantes do BBB. A sister sambou muito empolgada e até se emocionou com o brother Douglas Silva, afirmando que aprendeu a sambar com a avó, que é muito fã da escola.

Há especulações de que o carnavalesco Alexandre Louzada já estaria estudando em que local a sister poderia entrar na escola. Procurado pela reportagem, até o momento não deu um pronunciamento sobre o assunto.

A escola começou tocando o samba-exaltação "A Deusa da Passarela". Durante o show, a produção do programa liberou cerveja para os confinados.

O programa também teve mais uma ação de Carnaval nesta terça (1º), com patrocínio do McDonald's. Nesse mesmo dia, também será definido o resultado do paredão, composto por Arthur Aguiar, Larissa e Linn da Quebrada.