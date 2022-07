Natália Deodato vai estrear como atriz em série produzida pela Globo

Jade Picon, que não é atriz nem tem registro profissional da categoria, o DRT, conseguiu uma autorização especial do Sated-RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro) para atuar na trama de Glória Perez.

As cenas com a modelo já foram gravadas. "Foi a minha primeira aparição em um set dos canais Globo. Fiz uma participação especial, curta, mas que, para mim, foi muito significativa. Fiquei muito feliz, emocionadíssima, foi muito gratificante", afirmou Natália em entrevista ao portal GShow.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.