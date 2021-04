Nascem os filhos gêmeos de Andréia Sadi e André Rizek

Na segunda (5), em conversa com Ana Maria Braga, no Mais Você, Sadi disse que teve uma gestação tranquila e procurou ter uma alimentação saudável, porque o seu obstetra tinha a alertado que na gravidez de gêmeos há um risco maior de diabetes gestacional. Ela contou que engordou dez quilos.

Segundo ela, os bebês vieram ao mundo com 2,8 kg e 3,155 kg. "Nascem, gente, no dia 7 de abril, Dia do Jornalista, essa nossa profissão tão machucada nos últimos tempos, mas tão importante. Eu diria que é um recado para o mundo, a gente resiste e a gente se multiplica. E eles se multiplicaram. Vida longa à nossa profissão", afirmou Moreira.

