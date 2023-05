Nasce segundo filho de Júlio Cocielo e Tata Estaniecki

Na semana passada, alguns seguidores ficaram confusos quando Tata postou em seu Instagram uma imagem com a palavra "nasceu". A publicação, no entanto, era para contar que o PodDelas, podcast comandado pela influenciadora ao lado de Bruna Unzueta, tem um novo quadro que vai ser apresentado pelo também influenciador Lucas Rangel.

