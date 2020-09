Nasce River, filho de Joaquin Phoenix e Rooney Mara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Joaquin Phoenix, 45, e Rooney Mara, 35, tiveram o primeiro filho, em segredo, no mês de agosto. A informação que o bebê veio ao mundo foi dada pelo diretor Victor Kossakovsky no Festival de Cinema de Zurique, para justificar a ausência do ator no evento após a exibição do longa "Gunda", do qual Joaquin é produtor executivo.

"Ele acabou de ter um bebê ... Um lindo filho chamado River", disse Kossakovsky, divulgando, mesmo que de forma indireta, a homenagem do ator para seu irmão River Phoenix, que morreu de overdose de drogas em outubro de 1993, aos 23 anos. Antes do desfecho trágico, River participou de clássicos como "Conta Comigo" e "Indiana Jones e a Última Cruzada".

Há um ano Joaquin homenageou River relembrando quando ele o levou para assistir "Touro Indomável" na adolescência e lhe disse que ele seria ator. "Ele não me perguntou, ele me disse. E eu estou em dívida com ele porque atuar me deu uma vida incrível", afirmou.

Joaquin já mostrou seu talento em sucessos do cinema como "Gladiador" e "Johnny & June". Porém, foi com "Coringa" que ele teve seu trabalho reconhecido e premiado com o Oscar, Bafta, Globo de Ouro, SAG Awards e Critics' Choice Movie Awards em 2020. Foi durante as filmagens do longa "Ela", em 2012, que conheceu Rooney, atriz que obteve destaque em "Carol" e "Sombras da Vida".