Nasce Geórgia, filha do deputado Eduardo Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), 36, e sua mulher, Heloisa Wolf, 29, anunciaram neste sábado (10) o nascimento de sua primeira filha, Geórgia. "Dia mais feliz de nossas vidas. Uma emoção inexplicável", afirmou o parlamentar, filho do presidente Jair Bolsonaro, em suas redes sociais.

O casal compartilhou com seus seguidores a mesma foto, feita logo após o parto. Segundo eles, Geórgia, que a segunda neta do presidente, nasceu com 46 cm e 2,770 kg. "Geórgia veio com muita saúde e Heloísa foi muito forte num parto natural", afirmou Eduardo Bolsonaro, que recebeu mensagens de felicitações de políticos e empresários.

Heloísa e Eduardo mantêm um relacionamento desde 2016, e ficaram noivos no final de 2018. O casamento aconteceu em maio de 2019 em uma casa de festas em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, com vista para o Pão de Açúcar e para o Corcovado. A viralata do casal, Beretta, entrou com três daminhas.