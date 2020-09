Nasce Bento, filho dos ex-BBBs Eliéser Ambrósio e Kamilla Salgado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nasceu na noite de sexta-feira (25) o menino Bento, filho dos ex-BBBs Eliéser Ambrósio, 36, e Kamilla Salgado, 33. O parto ocorreu na maternidade Santa Joana, em São Paulo.

"O Bento Salgado Ambrósio chegou", anunciou o pai na redes sociais. "Sem palavras... Obrigado, meu Deus, por abençoar nossas vidas. Te amo, Kamilla Salgado, meu amor, minha mulher, minha guerreira."

O casal, que se conheceu durante o Big Brother Brasil 13 (Globo), se casou em 2016 e tentava ter filhos desde 2018 -no final daquele ano Kamilla sofreu um aborto espontâneo. No ano passado, eles também participaram do Power Couple (Record).

Quero agradecer todo o carinho. Foi mágico. Fiquei quase 24 horas sem dormir. A gente está muito feliz", afirmou o ex-BBB. "Bento já está mamando e Kamilla está recebendo orientações de técnicas de amamentação."

Já a mamãe, também nas redes sociais, declarou: "Ele é um amozinho, já mamou no peito". "Em breve, mostraremos o rostinho dele", prometeu.

Vale dizer que Bento também já tem o próprio perfil no Instagram, criado pelos pais durante a gestação. Neste sábado (26), ele já tinha mais de 50 mil seguidores.