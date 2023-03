Narrador é dispensado da Globo após 24 anos de casa

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O narrador Jota Júnior, 74, usou as redes sociais nesta terça-feira (14) para contar que foi dispensado da Globo às vésperas de completar 24 anos na emissora, o que ocorreria no final deste mês. "No mês em que completo 24 anos de casa, estou deixando o SporTV. Acabo de ser comunicado. Pouco a dizer, mas agradecer a todos que me acompanharam em meus trabalhos", começou na publicação de despedida.

Jota prosseguiu comentando a demissão. "As páginas da vida vão sendo viradas e novos capítulos estão sempre a nossa disposição. Que outros desafios apareçam, pois para a frente é que se anda", escreveu ele, em seu perfil oficial no Instagram. Procurada pela reportagem, a Globo enviou uma nota curta sobre a saída do narrador: "Jota Junior não faz mais parte do time de narradores do Esporte da Globo".

A notícia sobre a demissão de Jota acabou sendo compartilhada por vários amigos do narrador. Todos lamentaram a saída do profissional da Globo. "O querido narrador Jota Júnior deixou a Globo após 24 anos. Ético, correto, amigão de todo mundo e super querido no mundo da bola", comentou o apresentador Milton Neves.

No ano passado, o narrador havia recusado proposta da Record para participar da equipe de esportes do emissora. Nos últimos anos, o locutor passou a narrar duelos da Série B do Campeonato Brasileiro e partidas menos relevantes do Paulistão. Jota Júnior trabalhou na Band, onde narrou as Copas do Mundo de 1986, 1990, 1994 e 1998. Em 1999, ele fechou com a Globo e passou a integrar a equipe do Premiere e do SporTV.