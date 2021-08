'Não podemos descuidar', pediram Tarcísio e Glória ao tomar segunda dose

Os atores, que são casados desde 1962, estavam isolados no sítio da família, em Porto Feliz (SP). Em setembro de 2020, eles encerraram o contrato que tinham havia mais de 50 anos com a Globo. A atriz Lilia Cabral, 64, deu entrevista ao Encontro e reforçou a importância de respeitar os protocolos de segurança para a Covid.

O diretor de televisão Boninho, 59, lamentou a partida do artista. "Muito triste perder nosso maior galã da história da TV brasileira. Tive a alegria de conviver com ele e Glória durante muitos anos. Que pena", escreveu.

A jornalista Fátima Bernardes, 58, fez o anúncio durante o Encontro. Ao longo do programa, foram prestadas homenagens ao ator. Ary Fontoura, 88, lamentou a morte em conversa com Bernardes e classificou a notícia como uma "surpresa desagradável".

"Segunda dose da vacina contra o coronavírus está ok, meus amigos. Mas não podemos nos descuidar. Ainda devemos usar máscara e manter o distanciamento social", escreveu Tarcísio em seu Instagram. O artista e sua esposa receberam a segunda dose do imunizante em 16 de março, em São Paulo.

