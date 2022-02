'Não foge não', brinca namorada de Romário ao pegar buquê em casamento

"Nas nuvens multiplicado por dois", comemorou a influenciadora nas redes sociais, marcando o senador. "Teve pedido de namoro surpresa no MasterChef Brasil Nas Nuvens e eu disse sim! Que a felicidade vire rotina e a gente se surpreenda sempre com as surpresas boas da vida."

O casal está namorando desde o dia 10 de fevereiro. Para fazer o pedido, Romário levou a influenciadora para jantar nas alturas, em uma estrutura suspensa a cerca de 50 metros do chão, no Rio de Janeiro. Ao som de Adele, um animador contratado falou sobre a história dos dois pombinhos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.