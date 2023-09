'Não estou pensando nisso agora', diz Gianecchini sobre encontrar novo amor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reynaldo Gianecchini, 50, conversava tranquilamente em uma mesa da área comum do camarote VIP do The Town nesta quinta-feira (7), em São Paulo. Rodeado de amigos, ele pede para a entrevista ser rápida, porque mal teve tempo de curtir o festival até ali.

"Eu só tenho hoje, né?", comenta. "Infelizmente, eu não consegui chegar a tempo para o show da Ludmilla, que eu amo. Mas daqui a pouco tem Maroon 5, que eu curto faz tempo. Acho eles uma puta banda."

Recentemente, o ator contou no podcast Café com Mussi que está solteiro há algum tempo e que teve apenas um relacionamento duradouro depois do fim do relacionamento com a jornalista Marília Gabriela, 75, com quem foi casado entre 1999 e 2006. "Desde então, não me envolvi mais", afirmou.

Gabi, que está morando fora do Brasil, chegou a comentar a declaração nas redes sociais. "Giane da minha vida, as coisas também não foram fáceis por aqui", escreveu. "Para capturar verdadeiramente o que permanece em mim a partir do nosso relacionamento, recorri a uma citação sábia e de terceiros: 'O que já passou, passou, mas o que passou irradiando luz brilhará eternamente'."

Mas será que o festival, com tantas pessoas interessantes circulando, é um bom lugar para encontrar um novo interesse romântico? "Não estou pensando nisso agora", afirma, categórico, o ator, que acaba de encerrar a segunda temporada da elogiada peça "A Herança" na capital paulista e está ansioso para a estreia em terras cariocas.

"O público do Rio sempre é diferente do de São Paulo, né? Mas acho que a nossa peça é muito universal", avalia. "Ela conversa e se comunica muito bem com qualquer público. Então, a gente tá esperando que seja muito legal lá também."