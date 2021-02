'Não estou aguentando mais', desabafa Nego do Borel em vídeo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nego do Borel, 28, compartilhou um vídeo neste domingo (28) no qual fez um desabafo preocupante, afirmando não saber até onde vai aguentar e pedindo ajuda aos internautas. "Queria pedir uma coisa para vocês, porque não estou aguentando mais, queria pedir um pouquinho de amor, de carinho de vocês porque não sei até onde eu vou aguentar. Pedir ajuda à minha família, aos meus amigos, porque estou passando por um momento muito difícil onde muitas pessoas estão me julgando. E não sei o que vai acontecer comigo. Eu quero pedir ajuda. Por favor, me ajudem. Eu não estou aguentando mais".

O músico continuou o desabafo dizendo que estava sendo acusado de coisas pesadas, em referência às denúncias que foram feitas contra ele pela atriz Duda Reis, 19, e outras ex-namoradas, que incluem agressão, violência doméstica, estupro e envolvimento com o crime.

"Não quero que vocês acreditem em mim, não estou me vitimizando. Nada disso. Eu queria só que vocês esperassem a Justiça, a polícia que estudou muito para ser polícia, para fazer perícia, para fazer o que eles fazem. Eles vieram na minha casa, pegaram tudo, estão levantando tudo. O juiz não é bobo. Então, por favor, se vocês quiserem me julgar, podem me julgar, mas deixa o juiz dar a palavra final. Deixa a polícia apurar tudo direitinho, todas as acusações", disse Nego, emocionado.

"Eu estou muito triste, magoado, não sei até onde eu vou aguentar, muitos amigos se afastaram de mim. Só quero um pouquinho de carinho de vocês. Só me dá um pouquinho de amor, de carinho, por favor, estou pedindo. Não se afastem de mim, não. Eu não aguento mais", implorou o funkeiro em outro trecho, emendando que quer aprender com os erros e que sua família tem ficado muito triste com tudo que ele está vivendo.

"Estou sofrendo muito. As pessoas estão falando que sou um monstro. Eu já errei e quero aprender, mas não sou isso tudo que estão falando. A minha família está destruída. A minha avó... a minha mãe está chorando. Não está tendo show, não está tendo nada para ganhar dinheiro, estou tendo que gastar dinheiro com um monte de coisa, com advogado. Eu não sou isso, eu construí minha carreira com tanto amor e tanta dificuldade", afirmou aos prantos, relatando problemas financeiros e dizendo que poderia ter escolhido o lado do crime, mas optou por seguir outro caminho.

"Tive a oportunidade de entrar para o tráfico, para ser bandido. Já perdi muito amigo por ser bandido. Essa é uma parada que se fosse na comunidade, se alguém falasse que estuprou, a pessoa ia morrer. É uma parada muito séria. Só preciso de um pouquinho de amor e carinho. De abraço. As pessoas estão se afastando de mim, as mulheres estão me chamando de homem escroto, de nojento. Eu não sou isso. Queria mostrar para vocês quem eu sou, para vocês saberem da verdade. Não sei como, nem por onde começar", disse antes de finalizar, ainda entre lágrimas, pedindo que as pessoas não o abandonem.

"Estou sem dormir há vários dias. Posso estar em festa, com meus amigos, mas eu estou destruído por dentro. Peço a ajuda de vocês: por favor, me ajudem. Não se afastem de mim!", concluiu Nego.