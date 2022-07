'Não é fácil', diz Silvia Poppovic sobre tratamento contra leucemia do marido

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Na tarde desta segunda-feira (25), a apresentadora Silvia Poppovic, 67 usou os stories do Instagram para atualizar o estado de saúde do marido, o médico Marcello Bronstein, que realizou um transplante de medula há onze dias e segue internado em recuperação. Há nove meses, o endocrinologista foi diagnosticado com leucemia.

"Óbvio que não é fácil, o processo é delicado, mas começamos anos aproximar da data da 'pega", hoje é o dia D+11, ou seja, onze dias do transplante. Estamos nos aproximando do dia importante após a nossa filha ter doado as células-tronco saudáveis para o Marcello", começou a apresentadora.

A filha do casal, Ana, foi quem doou a medula óssea para Bronstein e as notícias dadas pelos médicos já foram consideradas boas. "Soubemos de uma contagem de 10 leucócitos no organismo do Marcello, ou seja, a medula dele começa a trabalhar, porque esta contagem estava zerada. É como um teste de gravidez, sensação de alegria, euforia. Isso mostra que as células estão começando a se organizar para depois se reproduzir", comemorou Silvia.

Há duas semanas, ela publicou uma foto da herdeira se preparando para o transplante de medula e fez uma bonita declaração para a jovem " Um gesto de amor, generosidade que pode e vai salvar a vida do pai. Estamos muito esperançosos e emocionados!", finalizou ela.