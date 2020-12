'Não é descartável', rebatem Wesley Safadão e Thyane Dantas ao serem criticados por repetir roupa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Thyane Dantas resolveu fazer um desabafo pelas redes sociais para rebater alguns seguidores que começaram a criticar o fato de um dos filhos ter repetido a roupa usada no Natal em outra ocasião. Pelo Instagram, mandou um recado curto e direto a quem reclamava.

"Os militantes também devem ter observado que nenhum de nós usamos essas roupas no dia do Natal, porque essa foto não foi feita no dia. Nós repetimos, sim, as nossas roupas. Roupa não é descartável", disse.

Os seguidores notaram que as roupas do filho Dom, 2, que tem com o cantor Wesley Safadão, foi a mesma utilizada pelo pequeno no casamento dela com o músico.

Safadão também usou suas redes sociais para mandar uma resposta sobre o assunto. "Aqui todo mundo repete roupa. Roupa não é descartável. A gente compra e tem que usar até o fim", completou Safadão.

Thyane e Safadão ainda são pais de Ysis, 6. O cantor também é pai de Yudhy, 10, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora Mileide Mihaile.