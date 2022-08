'Não desisti do sexo', diz Susana Vieira no Fantástico ao comemorar os 80 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Susana Vieira, 79, completará 80 anos na próxima terça-feira (23). Em entrevista ao Fantástico (Globo) deste domingo (21), ela falou sobre a carreira e fez um balanço da vida.

Em um dos momentos, ela comentou com a apresentadora Poliana Abritta sobre sua vida sexual. "Eu cheguei à conclusão que eu não desisti do sexo. Eu vi, com felicidade, que eu não esqueci do homem, que eu não esqueci do sexo", falou a atriz.

Ela continuou: "Eu ainda tenho uma ilusão, que eu ainda vou ter um homem, e, quando eu digo ter um homem, não é ter um casamento. Eu não preciso de um casamento. Mas eu consigo ver que eu ainda tenho interesse por sexo, tenho interesse por um abraço, tenho interesse por um beijo na boca, tenho interesse por ficar bonita".

Susana ainda falou sobre sua vaidade. "Eu me arrumo e fico me olhando. Ou seja, eu ainda me desejo e fico imaginando que alguém pode me desejar. E eu não posso esquecer e não posso tirar isso da cabeça nem matar, porque eu acho que, se eu matar isso, eu vou matar a essência da Susana Vieira", disse.

SEM BOTOX, MAS COM PLÁSTICAS

Em outro trecho da reportagem, ela agradeceu à genética do seu pai e de sua mãe por ter chegado aos 80 anos de idade "sem botox, sem nada na cara e feliz por dentro".

Entretanto, durante participação no Se Joga em 2019, aos 77 anos, assumiu ter feito diversas cirurgias "da cabeça aos pés", embora fale de genética.

"Quem não está feliz, tem que cortar mesmo. Fiz uma grande cirurgia quando tinha 50 anos. Fiz da cabeça aos pés. Fiz aquele lifting (facial); o peito, porque tinha muito e não estava na moda do peitão. O peito tá aqui até hoje, é o mesmo. E digo mais: não tem silicone, é meu. Se quisesse ter filho, ainda poderia dar de mama. Aí chegou a parte da barriga. Essa parte é tenebrosa, porque tem a tal da abdominoplastia. Isso tem que fazer! Eles cortam a barriga e nunca mais volta. Pode voltar nos lados, na bunda, no peito, no cabelo, mas, na barriga, não volta", disse a atriz à época.

MEDO DA MORTE

Ela ainda falou sobre como foi contrair Covid-19 enquanto tem leucemia. "A leucemia foi maravilhosa durante a Covid. Ela não se abalou. Ela ficou quieta, como se fosse assim: essa mulher não merece duas coisas ao mesmo tempo. Vamos deixar ela aqui, só ela brigando com esse vírus", disse.

Susana também falou sobre o medo de morrer enquanto esteve internada devido ao novo coronavírus. "Eu sentia verdadeiramente que ali eu podia ir embora [naquele momento]. Eu não estava preparada. Eu tinha que me preparar, ou eu não tinha que ter ficado tão à mercê dessa doença. Tive muito medo, muito medo, porque eu não deixei nada preparado. Porque eu não tinha terminado o meu livro, porque eu não tinha ainda feito um último trabalho na televisão. Eu ainda tinha meus netos, que eu quero ver casar...", falou a Poliana Abritta