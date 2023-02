'Não consigo mais me apaixonar', desabafa Whindersson Nunes

Whindersson se solidarizou com Alessandro, parceiro de Junior Caldeirão: "Eu desejo ao Alessandro muito amor e entendimento de Deus, que isso um dia seja só uma história pra contar, se ele precisar de alguém pra conversar, ou até mesmo você quiser conversar é só me chamar! Um abraço, Deus abençoe vocês!"

"Parece que de uma hora pra outra não temos mais personalidade, nem podemos ser um bom parceiro, nem temos nada de interessante a não ser o que conquistamos com muito esforço, as pessoas começam a falar absurdos e começam a deixar quem a gente vive maluco da cabeça, a ponto de transformar tudo que era bonito em um terror."

"É muito triste ver alguém querendo lhe dar carinho mas você já sabendo que esse lugar aqui é muito cruel com as pessoas", escreveu no Instagram.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.