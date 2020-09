Namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha desiste da Prefeitura de Recife

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não vai ser dessa vez que Fátima Bernardes, 57, será primeira-dama da capital pernambucana. O namorado da apresentadora, Túlio Gadêlha, 32, não vai mais concorrer à Prefeitura de Recife. Ao anunciar sua desistência ao pleito, o deputado federal declarou apoio a João Campos (PSB), 26, filho de Eduardo Campos, que morreu em um acidente aéreo, em 2014, quando era candidato à Presidência do Brasil.

"O PSB precisa fazer uma autocrítica. O Recife e a capital das desigualdades sociais, do desemprego, do engarrafamento. Foi a arrogância e a falta de autocrítica do PT, em 2018, que levou Bolsonaro à presidencia do pais", iniciou Gadêlha, que é filiado ao PDT -mesmo partido de Ciro Gomes- em postagem no Instagram nesta sexta-feira (11).

Em seguida ele afirmou que a desistência dele dava ao PSB a chance "de fazer politica com humildade, sem arrogância. Com o devido olhar para saúde e os profissionais da área. Vivemos uma pandemia. E o enfermeiro Rodrigo Patriota é única pessoa capaz de fazer esse diálogo crítico e propositivo", finalizou o agora ex-candidato.

Os seguidores de Gadêlha se mostraram decepcionados com a atitude do político em apoiar João Campos. Muitos, inclusive, declararam apoio a Marília Arraes, candidata da oposição. A candidatura do deputado federal havia sido oficializada dia 30 de julho.

"O nosso grupo político pretende apresentar uma plataforma de gestão democrática, inteligente e sustentável para o Recife", disse o político à época. Ele afirmou também que esperava contar com a contribuição de especialista, movimentos sociais e comunidade acadêmica para construir um projeto comprometido com a participação popular.