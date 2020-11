Namorada de Whindersson Nunes, Maria Lina revela sonho de casar e ter filhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estudante de engenharia e nova namorada do humorista Whindersson Nunes, 25, Maria Lina Deggan, 22, agradeceu as mensagens que recebe dos fãs do piauiense e revelou um pouco de sua vida neste domingo (8).

"Muito bonito da parte de vocês me mandarem várias mensagens de amor e carinho. Leio todas e me sinto muito querida, obrigada", escreveu ela, em seu perfil no Instagram. Deggan deixou os admiradores do novo casal empolgados ao revelar seu maior sonho.

"Ter filhos, casar e ser cem porcento realizada profissionalmente", disse a estudante, ao revelar que já trabalhou como babá e que até hoje tem contato com a criança de quem cuidou. "Trabalhei por um tempo da minha vida, hoje em dia não sou mais. Mas ainda sou presente na vida do Davi, sou muito apegada a ele e à família maravilhosa dele", disse.

Na última quarta-feira (4), Whindersson Nunes se declarou a Maria lina Deggan nas redes sociais e revelou que escreveu uma canção a ela. Sobre a privacidade da namorada, que tem o perfil fechado no Instagram, o humorista declarou que está 'tentando não tornar a vida da pessoa que eu gosto um inferno, é tudo muito novo, e eu sei como isso assusta'.

Após Whindersson revelar que fez a música "Cerrado" para a jovem, muitos internautas brincaram com o fato de ele descrever uma relação sexual nela. "Eu indo agora ler a letra da música direitinho", afirmou uma internauta. "Eu não tinha me tocado na letra da música, santo pai que baixaria", disse outra.

Esse é o primeiro relacionamento que Nunes torna público desde que fim de seu casamento com a cantora Luísa Sonza, 22, em abril deste ano. A cantora está atualmente com o músico Vitão, 21.