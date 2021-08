Namorada de Robert Pattinson se revolta por piada sobre relacão deles

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Suki Waterhouse, 29, não gostou nada da referência ao relacionamento dela com Robert Pattinson, 35, no novo reboot da série "Gossip Girl" (HBO). A modelo e atriz inglesa comentou uma piada de que foi alvo no terceiro episódio do programa, que foi ao ar uma semana antes.

De acordo com o Page Six, na cena em questão, a "vilã" Luna (Zión Moreno) fez referência ao casal da vida real enquanto educava a protagonista Zoya (Whitney Peak) sobre a importância da imagem em sua escola particular.

"Quando você vai conseguir? No que diz respeito à imprensa, ele é Robert Pattinson e você Suki ninguém ", disse Luna comparando Zoya e seu namorado, Obie (Eli Brown), com os artistas. Foi o suficiente para Waterhouse reagir com uma série de tweets, deletados posteriormente, mas que já haviam sido capturados pela revista Glamour.

"Outro dia para ser lembrado de que as mulheres também podem representar o patriarcado", escreveu ela, marcando a conta oficial do Twitter de "Gossip Girl", bem como a da escritora do episódio, Lila Feinberg. "Procurando críticas ao patriarcado e ao sexismo, recebo meu nome verificado como namorada 'ninguém' de alguém. Sem sentido", escreveu ela.

A artista, que fez sua estreia no cinema aos 12 anos no longa "Contra o Tempo" (2012), namorou os atores Bradley Cooper, 46, e Diego Luna, 41, antes de iniciar seu relacionamento com Pattinson, em 2018. Eles preferem manter o namoro discreto e, portanto, longe dos holofotes.