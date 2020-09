Nadja Pessoa diz que não quer encontrar D'Black nem durante audiência de divórcio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Nadja Pessoa, 32, afirmou nesta semana que ainda não conseguiu se entender com o ex-marido, o cantor D'Black, 35, e evita até mesmo falar o nome dele. A afirmação foi feita durante uma live com a jornalista Fabíola Reipert, do quadro Hora da Venenosa, do Balanço Geral (Record).

Os dois, que estavam casados desde 2014, anunciaram o fim da união em junho, de forma turbulenta. Pelas redes sociais, Nadja afirmou, na ocasião, que foi abandonada pelo marido, que teria viajado sem falar nada para ela, levando todo o dinheiro do casal. Ele negou as acusações na época.

Agora, Nadja afirma que não quer rever o ex nem mesmo na audiência de conciliação, que faz parte do processo de divórcio. "Não toco mais no nome dele, não quero mais falar o nome dele, porque isso para mim é passado, não quero olhar para trás mesmo. É uma pessoa que poderia ser um amigo, mas infelizmente não quero nem como amigo."

"Se ele fez isso com um relacionamento de dez anos, imagine o que não faria com uma amizade", continuou ela. "Eu até pedi pros meus advogados para eu não ter que encontrar essa pessoa lá no fórum, não quero ter que passar por isso. Faço de tudo pra não ter que falar o nome dessa pessoa, realmente me incomoda", completou.

Nadja e D'Black participaram juntos da terceira edição do Power Couple (RecordTV), da qual foram eliminados. No ano passado, o cantor foi o vencedor da quinta temporada do Dancing Brasil (RecordTV), levando o prêmio de R$ 500 mil. Ele já tinha participado também do The Voice (Globo), sendo um dos finalistas da edição que foi ao ar em 2017.

Já Nadja participou de A Fazenda 10, reality do qual foi expulsa, por chutar o pé de Caíque, quando ele os colocou em cima de sua cama para impedi-la de sair do local.