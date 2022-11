Na Fazenda 14, Deolane Bezerra promete mais uma vez que irá agredir Bárbara Borges fora do reality

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de Deborah Albuquerque, Deolane Bezerra nunca escondeu dos seus aliados que não gostava da ex-paquita Bárbara Borges. Com a saída da ex-Power Couple na última eliminação de A Fazenda 14, quando Alex Gallete também saiu do reality rural, a advogada agora aponta toda a sua artilharia contra a também atriz. Nesta segunda (14), ela voltou a dizer que pretende agredir a peoa fora do confinamento.

Limpando a cozinha com Pétala Barreiros e Bia Miranda, a viúva de MC Kevin achou graça quando a neta da cantora Gretchen afirmou que Bárbara terá medo de encontrá-la fora da casa. "Se ela me pegar bêbada, ela arruma pra cabeça dela. Uma bolachinha e ainda ela vai tomar, uns dois 'presta atenção'. Eu estou com tanto ódio dessa mulher que vocês não têm noção. Ela é muito cínica, a cara de nojo dela", disparou Deolane.

"Ela disse que não é cara de nojo, disse que é a minha que é", comentou Bia provocando ainda mais a raiva em Deolane . O que mais me dá ódio dela é a cara dela de nojo para as pessoas. Para mim ela não olha com cara de nojo. Ela olha bem para a direita ou para a esquerda. Vê se ela fica olhando para a minha cara?", questionou Deolane. "É ruim".

Uma nova formação de roça vai acontecer nesta terça-feira (15). Bárbara Borges é a fazendeira da semana e terá que indicar um peão direito para o banquinho dos prováveis eliminados. O seu aliado Iran Malfitano foi quem ganhou a Prova de Fogo pela terceira vez na temporada.