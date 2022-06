Na Dança dos Famosos, Jéssica Ellen critica falta de empatia com sua gravidez

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Após a exibição da Dança dos Famosos (TV Globo) neste domingo (12), Jéssica Ellen usou as redes sociais para criticar a avaliação do júri técnico por sua apresentação de salsa. A atriz está no primeiro trimestre da gestação e, antes de dançar, declarou que os ensaios estão sendo muito difíceis, já que tem enfrentado muita indisposição e enjoos.

Ela inclusive disse que não conseguiu comparecer a um dia de ensaio porque não se sentiu bem para sair de casa. A atriz ficou na última colocação para a próxima etapa, com 57,9 pontos, mas a eliminada da noite foi Jojo Todynho, que acumulou 57,7 pontos.

"Mulheres pretas são vistas como guerreiras. Nunca como sensíveis e passíveis de vulnerabilidade. Qual a parte do 'eu estou grávida' que vocês ainda não entenderam?", escreveu Jéssica em seus stories no Instagram na noite deste domingo.

"Os comentários dos técnicos pra Jéssica Ellen... ridículos!!! A Jéssica foi a maravilhosa, teve todo um molejo que as outras não tiveram!", escreveu uma internauta no Twitter. Os jurados chegaram a dizer que faltou mais energia na apresentação.

"Obrigada pelo carinho! Porque cuidado eles não tiveram mesmo... e a edição também não ajudou em nada... enfim", respondeu a atriz.

Uma usuária que diz ser coreógrafa defendeu que a artista dançou bem, mas que poderia ter se esforçado mais. "Por parte também entendemos que tu tem que tomar cuidado e que esteve enjoada durante a semana. Mas aí no palco na hora da apresentação era para colocar energia masterrrrr." A atriz respondeu diretamente ao comentário: "Se um dia você engravidar, vai entender que, mesmo querendo, você não vai ter "energia mastaaarrrr" pra colocar em lugar nenhum... as falas dos jurados foram bastante editadas... só quem tava lá ouviu o que eles me disseram!"

A usuária insistiu que entende a atriz, mas que muitas mulheres grávidas fazem ballet avançado com sapatilha de ponta. Diante desse tuíte, Tatá Werneck entrou na discussão e escreveu: "Cada gestação é única. Desculpa me meter, só queria explicar mesmo, mas eu fui das que vomitava tudo até os 9 meses. Tem gente que não sente nada, mas tem mulher que sente tudo. Se 10 mulheres conseguem fazer tudo quanto estão grávidas, não quer dizer que todas precisam conseguir."

"Todo meu amor e admiração para Jessica Ellen, que dança muito. E que está, mesmo passando pelas turbulências que uma gravidez pode trazer, lá! Já não deve ser fácil fazer a dança, imagina grávida", tuitou a comediante, em apoio à atriz.