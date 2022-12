Na CCXP, atores de 'Jack Ryan' elegem 'Cidade de Deus' como o melhor filme brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os atores Michael Kelly e Betty Gabriel, destaques da nova temporada da série "Jack Ryan", projeto do autor Tom Clancy, marcaram presença no último dia de CCXP, em São Paulo. Para fazer uma média com os brasileiros, logo foram perguntados a respeito do que mais gostavam por aqui.

Questionados, os dois atores concordaram que "Cidade de Deus" é o melhor filme brasileiro. "É muito bom, eu adoro", disseram.

Em papo com o público no evento, ambos opinaram sobre o que torna a série da qual fazem parte mais atraente. Para Betty é a exploração das humanidades dos personagens. Segundo ela, isso é muito desafiador na televisão.

Já para Michael Kelly, famoso por atuar em "House of Cards", são os diferentes cenários. "Realmente viajamos o mundo para filmar as cenas e vi países que nunca tinha conhecido. Viajar também faz parte da ação e do drama", opinou.

O ator ainda brincou ao falar sobre as diferenças entre Mike, personagem que interpreta na série, e Doug, o papel dele em "House os Cards". Em "Jack Ryan" ele "consegue mostrar o esforço físico e o bíceps".