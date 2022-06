Mussunzinho expulso do Power Couple? Entenda treta entre ator e Matheus Sampaio

O pedido dos telespectadores vem após dois esbarrões entre o artista e Matheus Sampaio, ex-Brincando com Fogo (Netflix). O primeiro aconteceu na festa da última sexta-feira (10), quando o ator seguia em uma direção e o influenciador no sentido oposto, e então os braços se bateram.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O termo "Mussunzinho expulso" chegou entre os assuntos mais comentados do Twitter neste domingo (12) e permaneceu nas primeiras posições até a manhã desta segunda-feira (13). Na rede social, internautas pedem que o ator deixe o reality Power Couple (Record) com sua esposa, Karol.

