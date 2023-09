Músico Mingau tem melhora em seu quadro de saúde e sedação é retirada

A Polícia Militar do Rio de Janeiro está investigando o caso e pediu a prisão de três suspeitos, que estariam envolvidos no ocorrido.

No dia 6, ele passou por uma segunda cirurgia, desta vez para controlar a pressão do crânio. O procedimento durou quase três horas. Segundo a equipe do hospital, a bala atravessou todo o crânio do músico.

"O Hospital São Luiz do Itaim informa que o paciente Rinaldo Amaral ('Mingau') segue internado em Unidade de Terapia Intensiva. A sedação foi retirada e iniciou-se o processo de 'desmame' da ventilação mecânica, porém o paciente segue sem despertar. O quadro clínico, no momento, é considerado estável", diz o boletim da unidade.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internado há 14 dias, o baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, tem melhora em seu quadro de saúde. A informação é do Hospital São Luiz, para onde o músico foi transferido depois de passar pelo Hospital Hugo Miranda, em Paraty (RJ).

