Música Estranha Festival chega para tirar sua percepção do lugar comum

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acontece neste sábado (19), às 18h, na Praça das Artes, em São Paulo, o início da nona edição do Música Estranha Festival, com apresentações focadas na música exploratória brasileira e em projetos de artes híbridas, que permitem que o som dialogue com outras expressões artísticas.

Músicas exploratórias, artes sonoras, performances, instalações e shows formatam o festival, que reúne 11 apresentações distribuídas em dois finais de semana, que acontecem também no Sesc Paulista (veja programação no final do texto).

"Desde a primeira edição do festival, buscamos trazer artistas que desafiam os limites da música, propondo novas soluções estéticas. Nesta edição, ampliamos o olhar para incluir obras comissionadas, propondo um diálogo entre artes visuais e música, mas considerando também a exploração do espaço expositivo, a relação com a arquitetura e a performance", diz Thiago Cury, curador do festival.

Na Praça das Artes acontecem oito projetos criados especialmente para o festival, com apresentações gratuitas como "Silêncios", com performance de Dudu Tsuda e Marcus Bastos, "Contraseña", de Kiko Dinucci e Fernando Velázquez, e um show, com a performance de M Takara, Carla Boregas e Dimitri Lima, na sala de Exposições.

Atenção! O festival segue todos os protocolos sanitários oficiais, com a obrigatoriedade do uso de máscara e da apresentação da carteira de vacinação, com no mínimo duas doses, nas apresentações que terão ingressos (gratuitos ou não).

Confira, a seguir, a programação completa do festival

*

MÚSICA ESTRANHA FESTIVAL-PRAÇA DAS ARTES

ONDE Praça das Artes, av. São João, 281, Centro Histórico de São Paulo, tel.(11) 33970327

QUANDO Sábado (19), às 18h, arte sonora "Silêncios", performance de Dudu Tusda e Marcus Bastos; às 19h, arte sonora "Contraseña", performance de Kiko Dinucci e Fernando Velázquez; às 20h, arte sonora "Espírito", performance de M Takara, Carla Boregas e Dimitri Lima; Domingo (20), às 16h, show Mbé; às 17h, show God Pussy; às 18h, show Radio Diaspora; às 19h, show Barra; e às 20h, show Badsista

QUANTO Gratuito

MÚSICA ESTRANHA FESTIVAL-SESC PAULISTA

ONDE Sesc Paulista, av. Paulista, 119, Bela Vista, São Paulo, tel.(11) 3170-0800

QUANDO Sexta-feira (25), às 20h30, show Taxidermia; sábado (26) às 20h30, show Matheus Leston; e domingo (24), às 20h30, show Orquestra Laboratório Bastet

QUANTO De R$ 15 a R$ 30