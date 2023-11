Museu do Futebol oferece entrada grátis antes de fechar para reforma

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prestes a fechar as portas para uma reforma que deve durar até março de 2024, o Museu do Futebol receberá o público neste final de semana para a última exibição de sua exposição principal, que promove um percurso pela história do futebol e seus principais nomes no Brasil.

Os ingressos para este sábado (4) e domingo (5) serão gratuitos, e podem ser retirados na porta do museu.

A exposição conta por meio de fotos e materiais de arquivo como o esporte se popularizou no Brasil, a formação dos primeiros times e as disputas pela Copa do Mundo, com ênfase nas conquistas das taças, além de traçar um panorama da evolução do futebol.

Será a última vez que o público poderá acompanhar a exposição. A reforma curatorial pretende alterar o material principal do Museu, promovendo a inclusão de figuras invisibilizadas e jogando luz para a importância do futebol feminino e da participação das mulheres na história do esporte.