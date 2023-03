Museu de cera vira piada na web com estátuas de William e Kate

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Museu de Cera da Cracóvia, na Polônia, vem dando o que falar na web. O vídeo de uma usuária do Tik Tok que faz um tour pelo lugar já ultrapassou 13 milhões de visualizações e o tópico virou tendência no Twitter. Os bonecos que mais chamaram atenção foram os do príncipe William e Kate Middleton.

A brincadeira saiu da Polônia para o Carnaval do Brasil. "E esse museu de cera na Polônia que transformou o príncipe William e a Kate em dois bonecos de Olinda", comentou um usuário no Twitter, se referindo aos bonecos gigantes tradicionais do Carnaval de Olinda. Outros compararam a estátua da princesa de Gales com a cantora Ivete Sangalo.

"Feliz em ver o Museu de Cera da Cracóvia garantindo a atenção internacional que sempre mereceu. Um amigo recentemente teve que abandonar a visita após alguns minutos porque sua filha estava com muito medo", brincou outro comentário no Twitter. Donald Trump, Rainha Elizabeth 2ª, Marilyn Monroe, Harry Potter e outras personalidades também conseguiram assustar qualquer visitante. Assista ao tour!