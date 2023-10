Museu da Vagina vai reabrir em Londres após ser fechado por falta de estrutura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro museu dedicado a vagina no mundo fica em Londres, e vai reabrir no próximo mês após uma campanha de arrecadação pública bem-sucedida. Estima-se que mais de 2 mil pessoas doaram, segundo o The Guardian.

O museu já existia, mas foi forçado a fechar as portas em fevereiro pelo fim do contrato de aluguel do imóvel onde estava e por falta de financiamento. A campanha lançada arrecadou 85 mil libras (R$ 529.786), e a nova sede ficará na Poyser Street com inauguração prevista para o dia 4 de novembro.

"Nós não sabíamos como seria, especialmente com a crise do custo de vida" disse Zoe Williams, chefe de comunicações do museu, sobre a campanha ao The Guardian. "É maravilhoso."

O museu abriga três galerias no total. A primeira delas é dedicada a exposições temporárias, e a que estará em cartaz será sobre endometriose, doença em que o tecido que reveste o útero cresce fora do órgão.

Segundo Williams, o tema da exposição foi pedido por diversas pessoas. "A endometriose é incrivelmente comum, mas poucas pessoas sabem sobre ela. Mesmo quem tem o diagnóstico precisa pesquisar e aprender bastante", disse.

A diretora do museu, Florence Schechter, disse que a motivação para abrir a instituição surgiu após a descoberta de que existe um museu dedicado ao pênis na Islândia —mas que não havia um equivalente dedicado a vagina em outro lugar do mundo.