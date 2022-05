Murilo Benício e Giovanna Antonelli aparecem em foto com todos os filhos

Giovanna atualmente está no ar em "Quanto Mais Vida, Melhor!" (Globo), e Murilo atua em "Pantanal", também na mesma emissora. Os dois trabalharam juntos na novela "O Clone", exibida no ano de 2001, e começaram a se relacionar nos bastidores da trama.

Na foto, é possível ver Antônio Benício, 25, primogênito de Murilo, fruto de seu relacionamento com Alessandra Negrini, 51, que acabou em 1999. Além disso, as gêmeas Sofia e Antônia, 11, filhas de Giovanna com Leandro Nogueira, atual marido da atriz, também estão no registro.

