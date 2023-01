Mulheres de Picasso se suicidaram e passaram por eletrochoque; conheça casos

Uma delas trazia nas costas o nome de oito amantes do pintor -Eva Gouel; Olga Khokhlova, a primeira mulher, que foi abandonada por ele; Fernande Olivier; Marie-Thérèse Walter, que se matou; Françoise Gilot, a única que o deixou; Geneviève Laporte; Jaqueline Roque, a segunda mulher, que também se suicidou anos após a morte do artista; e Dora Maar, que passou por tratamento de eletrochoque.

Ativistas têm promovido protestos no Museu Picasso, em Barcelona, para denunciar o lado misógino do artista. Alunas de uma escola de arte foram à instituição vestindo camisetas onde se lia "Picasso agressor" e "Picasso abusador de mulheres".

O espanhol foi casado com duas mulheres, mas teve inúmeras amantes, ao menos oito delas retratadas em seus quadros. Segundo relatos, ele costumava marcar com duas ao mesmo tempo para que se encontrassem em seu ateliê e brigassem por ele.

