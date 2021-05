Mulher viaja 9.500 km para desfazer memória que tinha com ex em ponto turístico

"É relevante no sentido de que todo mundo passa por relacionamentos, rompimentos e, possivelmente, laços feitos com ex-amantes", justificou Kassie em entrevista ao site Insider. Ela contou ter demorado 30 minutos só para encontrar a sua lembrança no muro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher deixou Los Angeles, nos EUA, e foi até Seul, na Coreia do Sul, só para desfazer uma memória que simbolizava o enlace com seu ex-namorado. O trajeto deu cerca de 9.500 km.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.