Mulher-Maravilha ganha HQ inspirada em João Pessoa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Heroína dos estúdios DC, a Mulher-Maravilha acaba de ir para o Brasil. Pelo menos nos quadrinhos. Isso porque uma HQ que foi lançada neste mês nos Estados Unidos traz uma história inspirada em João Pessoa (PB).

O nome é Wonder Woman Annual #4. Ela está disponível em inglês para leitura online com um preço exibido no site da DC de US$ 4,99 (o equivalente a R$ 27,80).

Isso porque as ilustrações do enredo escrito pelo norte-americano Steve Orlando são do brasileiro paraibano Jack Herbert. Ele resolveu se inspirar nas paradisíacas praias de sua região quando foi convidado pelo escritor para ajudar a montar as imagens da publicação.

Na história, a Mulher-Maravilha descobre uma cidade habitada apenas por mulheres guerreiras no litoral brasileiro. A cidade está cercada por uma bolha de energia onde há muito estresse e tensão psicológica.

O paraibano usou como referências pontos turísticos locais como o Hotel Tambaú, o Mercado de Tambaú, o Edifício Caricé, a Igreja do Carmo e o Liceu Paraibano.