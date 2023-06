'Mulher gorda não pode ter um homem maravilhoso?', desabafa Jojo Todynho após polêmica

Quanto a Kaila Oliveira, ex-namorada de Renato, a cantora pediu que ela parasse de expor a filha deles, fruto de seu antigo casamento: "fica feio, resguardem o filho de vocês, não usem para aparecer na internet. Quem sofre com isso é a criança". Após o anúncio do namoro, Kaila expôs nas redes sociais que Renato é um pai ausente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jojo Todynho abriu uma live no Instagram nesta quarta-feira (14) para comentar sobre as polêmicas envolvendo o novo relacionamento com Renato Santiago. A cantora também respondeu às acusações da ex-esposa do amado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.