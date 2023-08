Mulher do apresentador Faustão publica mensagem enigmática nas redes

O estado de saúde de Fausto Silva é estável, segundo informações da família. No boletim médico, assinado pelo cardiologista Fernando Bacal e pelo diretor-médico do hospital, Miguel Cendoroglo Neto, no último dia 17, Faustão "encontra-se estável e em cuidados intensivos". Ele está internado desde o último dia 5 de agosto para tratamento de insuficiência cardíaca.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A roteirista Luciana Cardoso fez nesta sexta-feira (18) sua primeira postagem nas redes sociais após a internação de seu marido, Fausto Silva. Em seus stories do Instagram, Luciana reproduziu a página de um dicionário virtual com o significado da palavra "esperar".

