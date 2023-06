Mulher de Stênio Garcia pede desculpas por destempero com jornalista que criticou harmonização

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após não ter levado numa boa as críticas feitas pelo jornalista Léo Dias à harmonização facial do marido, Stênio Garcia, 91, Marilene Saade publicou uma nota oficial, escrita pelo advogado, com um pedido formal de desculpas pelo destempero.

Na ocasião, ela disse que o programa estava destratando sua família e quis encerrar a entrevista. Conforme o comunicado, ela "reagiu de forma reativa, mas proporcional aos comentários destinados a ela e seu marido" feitos na atração. E salientou que ambos estavam cansados no dia do embate.

"Uma vez que eles não possuem interesse em dar prosseguimento no assunto e com o intuito de apaziguar os ânimos alvoroçados da internet, serve a presente para pedir desculpas à audiência que tanto carinho sempre demonstrou com os artistas aqui citados. O SBT já prestou os devidos esclarecimentos sobre a harmonização facial do ator, divulgando as fotos reais", continuou.

Segundo o casal, o alvoroço em torno da harmonização facial de Stênio "acabou gerando os comentários indesejados no referido programa e na internet".

Após a repercussão negativa até entre dermatologistas, a própria assessora do ator resolveu publicar um vídeo para mostrar que fora da televisão e dos holofotes, o rosto dele estaria "normal".

"A gente está aqui com o Stênio na luz normal. Não tem nada daquilo que apareceu na televisão. Lá tinha refletor, colocaram maquiagem nele. Ele está com o rosto um pouco inchado por conta do remédio, mas ele está normal", disse ao se referir à participação dele no Fofocalizando (SBT).