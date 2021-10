Mulher de Rômulo Estrela comenta cenas de sexo dele em 'Verdades Secretas 2'

O ator e Quiraguasi estão juntos desde 2008 e têm um filho junto, o pequeno Theo, 5. Ele estreia em "Verdades Secretas" nesta segunda temporada, ajudando Giovanna (Agatha Moreira) a descobrir quem matou o pai dela, Alex (Rodrigo Lombardi) e acaba se envolvendo com ela e com Angel (Camila Queiroz).

"Fizemos questão de demonstrar o quanto o outro é importante (em ações e palavras), expressamos afeto sem medo, respeitamos nossos espaços, nos permitimos ver o outro crescer no tempo dele, sem julgar. E muito disso foi o Rômulo que me ensinou", completou a empresária.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Verdades Secretas 2" estreou esta semana no Globoplay e já deu o que falar, principalmente por suas cenas de sexo. Mas, por mais picantes que elas sejam, ciúme é algo que passa longe dos parceiros dos atores na vida real. Pelo menos no caso de Nina Quiraguasi, 34, mulher de Rômulo Estrela, 37.

