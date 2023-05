Mulher de Kevin Costner pede divórcio ao ator por 'diferenças irreconciliáveis'

A mulher do ator teria alegado "diferenças irreconciliáveis" para formalizar o pedido de dissolução do matrimônio. A assessoria de Kevin também confirmou o término da relação ao TMZ. "Pedimos que a privacidade dele, de Christine e de seus filhos seja respeitada enquanto eles navegam neste momento difícil", diz uma nota de sua equipe, enviada ao site.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.