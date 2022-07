Mulher de Andreas Kisser, do Sepultura, morre aos 52 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A produtora e empresária Patrícia Perissinoto, 52, mulher de Andreas Kisser, do Sepultura, morreu neste domingo (3) após lutar contra um câncer de colón. A notícia foi compartilhada pelo músico no Instagram.

Ele publicou a foto de um colar de Patrícia com a foto do casal jovem acompanhada de um longo texto. Kisser lembrou do início do relacionamento quando ela ainda estudava medicina e se referiu como "o amor da minha vida" e "minha namorada, minha esposa e minha melhor amiga".

Kisser disse que esse foi o último post do amor da sua vida no dia dos namorados e passando pelo pior momento da vida. Ele agradeceu por ter tido o privilégio de ter Patrícia em sua vida. "Meu norte, minha inspiração e a melhor experiência da vida. Como eu aprendi com você, como eu melhorei com você, como eu cresci", escreveu.

O músico disse que a esposa seguiu forte e encarando a situação de frente, mas até o último momento sempre esteve preocupada com todos a sua volta. "A minha admiração por você é eterna. Eu te amo! Eu tenho certeza que a gente vai se cruzar novamente em alguma dimensão além desta Terra", disse. "Eu te amo! Meu caminho sempre foi mais leve ao seu lado."

A banda Sepultura compartilhou uma nota oficial sobre a morte de Patrícia. "A sua existência permanecerá para sempre em nossas vidas e em nossas memórias. Agradecemos aos amigos por todo apoio e mensagens de carinho. Pedimos privacidade nesse momento difícil."

Famosos lamentaram nas redes sociais a morte da produtora. O músico Samuel Rosa, do Skank, desejou que Patrícia faça uma passagem tranquila e descanse serena. "Meus mais profundos sentimentos. Beijo enorme em toda família. Estamos aqui sempre! Sentiremos muita saudade."

A apresentadora Sarah Oliveira falou sobre o quanto Patrícia era decente e agregadora. "Fazia todo mundo feliz com sua intensidade, agradeço demais por ela em minha vida. Todo amor do mundo, paz, meu amigo. Amo vocês família Kisser."

O vocalista do Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, elogiou o texto de despedida do músico para a esposa. "O amor é a maior força que existe. O que vocês construíram é comovente, inspirador e eterno", escreveu Dinho.

Sandy, que era amiga e comadre de Patrícia -ela era madrinha do filho da cantora-, ainda não se pronunciou sobre a morte, mas publicou uma tela preta nos stories do Instagram. O cantor Branco Mello, dos Titãs, também lamentou a morte da mulher de Kisser. "Querido Andreas, muito amor e força para você e toda a família. Estamos juntos."