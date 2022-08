Mubi pode sair do Brasil se não confirmar classificação indicativa no streaming

O MPF pediu urgência na análise no documento enviado à 8ª Vara Federal Cível da Justiça por entender que o direito de crianças e adolescentes no Brasil tem sido desrespeitado pela empresa.

O serviço de streaming também disse que está em conversa com os órgãos para regularizar as pendências dentro do prazo estabelecido.

A conduta, assinala o Ministério Público, é obrigatória no país para controle de conteúdo que pode ser visto por crianças, e o serviço pode ter que sair do Brasil caso não se adeque às regras.

