MP-SP vai apurar suposto abuso na venda de ingressos para shows de Taylor Swift

Segundo análise preliminar do órgão a partir das reclamações feitas pelos consumidores, as entradas se esgotaram rapidamente nos canais oficiais online, e estão sendo anunciadas e vendidas a preços muito maiores em sites paralelos, prática que é ilegal.

De acordo com o Ministério Público, o inquérito se baseia em notícias de que o serviço da tiqueteira tem irregularidades, dentre as quais a ausência de medidas eficazes para o combate a cambistas, tanto nos pontos de venda físicos quanto digitais. A empresa teria permitido o uso de robôs para a compra dos ingressos, segundo relatos.

