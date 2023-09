Motorista que atropelou Kayky Brito faz apelo para trabalhar; vaquinha arrecada R$ 60 mil

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Motorista que atropelou o ator Kayky Brito, Diones da Silva foi para as redes sociais nesta quinta-feira (7) agradecer as mensagens que tem recebido do público que estão o defendendo. Em uma vaquinha, ele arrecadou R$ 60 mil em duas horas.

Ele afirma que está sem poder trabalhar porque seu veículo está danificado e foi bloqueado por um dos aplicativos que fornece as viagens para consumidores.

"Estou sem poder trabalhar porque o meu veículo está danificado. A franquia do seguro é alta e estou sem condições de fazer isso agora. Eu não tenho da onde tirar, era o único sustento que eu tinha para poder trazer o alimento para dentro de casa", comentou o motorista, que diz torcer pela recuperação do ator.

"Não tem sido dias fáceis para mim, não tenho conseguido dormir direito por tudo que está acontecendo. Mas estou torcendo muito para que Kayky saia dessa logo", comentou.

"Kayky, se recupere, e volte para sua família, seu filhinho. É o que eu mais quero porque eu também sou pai, tenho dois filhos. Desejo do fundo do meu coração que isso se resolva", concluiu.

O motorista revela que teve um prejuízo de R$ 10 mil com o carro danificado. Na internet, amigos e colegas estão fazendo uma vaquinha para ajudar a custear o conserto, que ainda não tem previsão de ficar pronto. R$ 60 mil foram arrecadados até o fechamento da reportagem, em duas horas de campanha.

Para a polícia, Diones da Silva disse que foi surpreendido no acidente. O caso é investigado pela 16ª DP no Rio. Kayky está em estado grave, mas estável, no hospital Copa D'or, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro.