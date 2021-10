Mostra reúne dinossauros e passeio na Lua em obras de arte com realidade virtual

"É uma criação do teatro, da literatura. A ideia de você acessar esses outros mundos parte de um anseio humano sobre alguma espécie de esgotamento", diz ele. A equação de descontentamento parece se repetir no momento de pandemia, em que a vida ficou enquadrada nas telas de computador e quando é oportuno imaginar outros mundos.

O público que chega para ver passa a ser visto em "Memória Coletiva", que reproduz nos óculos a mesma sala em que o espectador está, mas insere várias pessoas que tomam conta do espaço aos poucos. No meio daquela multidão, quem parece ser a obra é o público, que é encarado, analisado e quase tocado por esse grupo que vai se adensando, até deixar a sala poucos minutos depois.

Os universos etéreos do espaço sideral ou de uma natureza absolutamente intocada são comuns nessas obras. Além de Gormley e Eliasson, Laurie Anderson e Hsin-Chien Huang também navegam por uma atmosfera sem gravidade com esqueletos de dinossauros, fitas de DNA e constelações em "Para a Lua".

"Existe uma dimensão do mundo da arte, dos artistas que estão ativos hoje, que está criando dentro de uma outra realidade, ou seja, que está criando obras que não são apreciadas com os nossos mecanismos normais de percepção", diz Dantas.

