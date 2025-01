Mostra do Filme Livre exibe 170 obras em sessões grátis no CCBB

De 1º a 28/2. Grátis, com retirada de ingressos pelo site ou na bilheteria com uma hora de antecedência. @filmelivre

Neste ano, a mostra é dedicada a Sylvio Lanna (1944-2024), diretor que fez parte do Cinema Marginal. O festival também homenageia o cineasta e professor Roberto Moura ao exibir o ainda inédito "Katharsys - Histórias dos anos 80", longa que levou 30 anos para produzir -e última obra gravada do ator brasileiro Grande Otelo (1915-1993).

Para assistir aos filmes, é preciso retirar ingressos pelo site ou na bilheteria do CCBB com uma hora de antecedência.

Há ainda sessões temáticas como Mundo Livre, com títulos feitos por brasileiros no exterior, e Cena Sampa, espaço para a produção cinematográfica paulista.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa neste sábado (1º) a Mostra do Filme Livre, festival de cinema focado em produções independentes brasileiras. Em sua 21ª edição, o evento reúne 170 títulos que serão exibidos gratuitamente até o último dia do mês no Centro Cultural Banco do Brasil, na região central de São Paulo.

