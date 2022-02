Mostra de fotojornalismo traz imagens de profissionais da imprensa em 2021

Com o objetivo de documentar e expor fotografias de cunho jornalístico produzidas pelos profissionais da imagem, os registros selecionados para a mostra contabilizam 248 fotografias e nove reportagens em vídeo, nas três categorias que contemplam formatos explorados no fotojornalismo atual: individual, ensaio e audiovisual, além das homenagens.

A mostra se propõe a apresentar fotos, ensaios e vídeos que marcaram a produção de profissionais que trabalham na imprensa. Além de disponíveis online pelo site www.arfocsp.org.br, os trabalhos serão projetados na rua Rafael de Barros, no bairro de Paraíso, em São Paulo, às 20h desta quinta-feira (24). A projeção também contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Arfoc-SP.

